Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kırcı: Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yaptığı açıklamada, yangının çayırlık alanda başladığını ardından ormana sıçradığını belirtti.



Yangını kısa sürede yapılan müdahaleyle kontrol altına aldıklarını ifade eden Kırcı, şunları kaydetti:



"Yangın ilçeye bağlı Kuyualan Mahallesi yakınlarında kırsal bir bölgede çıktı. Biz hemen müdahale için ekibi yönlendirdik. Bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve 50 personel yönlendirdik. Şu an sıkıntılı bir durum yok. Zaten yanan bölgenin büyük bir kısmı çayırlık. Fazla bir ormanlık alan zarar görmedi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ben çevredeki vatandaşların duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bize hemen haber verdiler biz de büyümeden kontrol altına almayı başardık."



Kırcı, tedbir amaçlı belirli sayıda personelin bölgede kalacağını söyledi.