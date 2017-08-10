Balıkesir'de kaçak göçmen operasyonu

Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen yabancı uyruklu 39 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaşa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 39 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Güneş adası açıklarında, Ayvalık Sahil Güvenlik botları tarafından sürat teknesiyle Midilli adasına gitmeye çalışan kişiler fark edildi.



Ekiplerce durdurulan sürat teknesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Afganistan ve Suriye uyruklu 39 kişi yakalandı. Ekipler tarafından organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.



Kurtarıldıktan sonra Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kişilere insani yardımda bulunuldu.



Kaçakların buradaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderileceği öğrenildi.



Öte yandan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgisi bulunduğu belirlenen 4 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.



Operasyonda yakalanan 6 organizatör gözaltına alındı.