Balıkesir'de fırtına ve dolu etkili oldu

Marmara ve Avşa adasına ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı iş yerlerini su bastı.

Fırtına ve yağış, Balıkesir'de yaşamı olumsuz etkiledi.



Saat 18.00'den sonra il genelinde ve Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu.



Marmara Denizi'nde bulunan iç turizmin gözde adaları Marmara ve Avşa'da, yaklaşık 20 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu, su baskınları ve otomobillerde hasar oluşturdu.



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, şimdilik durumun kontrol altında olduğunu ve vatandaşların bu konuda uyarıldığını söyledi.



Su basan iş yerlerinin itfaiye yardımıyla boşaltılacağını belirten Aksoy, "Dolu yaklaşık 20 dakika sürdü. Aynı zamanda fırtına etkisini gösterdi. Açık pazar yerinde bazı vatandaşların fırtına nedeniyle tezgahları devrildi. Ancak herhangi bir yaralanma söz konusu değil." dedi.



İl genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına devam ediyor.