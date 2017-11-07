Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Kafaoğlu seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı, merkez Altıeylül ilçe Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylamanın 2. turunda 64 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Kafaoğlu, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti. "Durmak yok koşmaya devam." ifadesini kullanan Kafaoğlu, şunları dile getirdi:



"Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten, gönülleri fethetmekten, 1 milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklamaktan bahsedeceğiz. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Başbakanımız, parti genel merkezimiz, yerel yönetimlerden sorumlu başkanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız hepinize teşekkür ediyorum, sağolun, var olun."



"BİZ AYRIŞTIRMAYA DEĞİL, BİRLEŞTİRMEYE GELİYORUZ"



Kafaoğlu, burada üzüntülü bir durum olduğunu, CHP grubunun yakışıksız ifadelerini onlara iade ettiğini belirterek, "Diktatör görmek istiyorlarsa kendi geçmişlerine baksınlar. Biz ayrıştırmaya değil, birleştirmeye geliyoruz. Biz düşmanlıkları artırmaya değil, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Allah'ın izniyle sorumluluğumuz daha da arttı." yorumunu yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyeleri olduğuna işaret eden Kafaoğlu, şöyle devam etti:



"Balıkesir'i yeniden hak ettiği yere getirelim, hizmetlerimizle gönül alalım, herkesi kucaklayalım. 1 milyon 200 bin vatandaşımızın mutlaka elini sıkacağız. Mutlaka gönüllerini alacağız. Gece, gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız inşallah. Bu oylamada bize destek olan AK Parti grubuna, mert ve duyarlı davranışları nedeniyle MHP'li arkadaşlarıma, cesur bağımsız arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hepsine saygılar sunuyorum. Bütün meclis üyelerimizi tebrik ediyorum."



Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçen Kafaoğlu, başkanlığa vekalet eden Ekrem Pehlivan'dan mührü aldı.



Öte yandan, belediye binası dışında davullar çalında, kutlama yapıldı.



