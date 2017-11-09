Balıkçıların yüzü uskumru ile güldü

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özkurnaz: Bu aylarda palamut ve lüferde bir bolluk söz konusu olması gerekirken balıkçının yüzünü uskumru güldürdü.

Marmara Denizi ve boğazlarda, iklimsel nedenlerle henüz beklenen seviyede palamut ve lüfer avlayamamaktan yakınan balıkçıların yüzünü uskumru güldürdü.



Balıkesir, Çanakkale ve Yalovalı balıkçılar, Marmara Denizi'nde şu ana kadar palamut, lüfer ve hamsi avında umduğunu bulamadı.



Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçıların büyük umutlarla denize açıldığını söyledi.



Deniz suyunun soğumamasından dolayı sezonda beklenen balık göçünün henüz gerçekleşmediğini ifade eden Özkurnaz, "Gerek kıyı balıkçılarımıza gerekse olta balıkçılarımıza baktığımızda beklenen avın olmadığını görüyoruz. Bu aylarda palamut ve lüferde bir bolluk söz konusu olması gerekirken balıkçının yüzünü uskumru güldürdü. Şu anda uskumru popülasyonu var. Balık boğazımıza geldi ve buradaki balıkçılarımız uskumru avlıyorlar. Tabii ki bu dönemde esas göç balığı olan palamut, lüfer ve torik balıkçılarımız için çok önemli. Bu balıklar yakalandığı takdirde balıkçılarımız ekonomik anlamda sürdürülebilir şekilde para kazanabiliyorlar." dedi.



Özkurnaz, şöyle devam etti:



"Biz özellikle son yağan yağmurlara baktığımızda bütün derelerden denize dökülen yağmur sularıyla deniz suyunun soğuyacağı inancındayız fakat kasımın sonuna kadar da bu balık sirkülasyonu, göçü devam ediyor durumda olacak. Şu ana kadar umduğumuz balık gelmedi. Gelenler de çok az. Bizim tabii temennimiz bölgemizde kirli denizi temiz hale çevirmemiz. Çevrecilik ruhunu burada hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz bunu özellikle önemsiyoruz ve denizlerimize sahip çıkmak zorundayız."



"GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak da umutla başladıkları av sezonunda istediklerini bulamadıklarını söyledi.



Tokalak, av sezonunun istikrarsız geçtiğini dile getirerek, "İklimlerin verdiği bir durum da var ortada. Olan balık da geç geliyor. Palamut, bundan bir ay önce gelmesi gerekirken yeni geliyor. Lüfer aynı. Hamside bayağı bir sıkıntı var. Tam bir istikrar yok. Düşündüğümüz derecede bir balıkçılık olmadı." diye konuştu.



Kışa girilmesiyle balık popülasyonunun artmasını beklediklerini ifade eden Tokalak, "Şimdi kışa gireceğiz belki istavrit, hamsi, lüfer gibi balıklar olur. Palamut bundan sonra pek olmaz, artık azalır da. Sardalya iyiydi. Şimdi sardalya da yok. Denizde bir anormallik var. Balık olmayınca balıkçı da sıkıntıya giriyor. Neticede herkes ev geçindiriyor. Şimdi günü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.



Tokalak, geçen sezonun daha iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Geçen sene hemen hemen her balık oldu. Haliyle balık olunca halk da ucuz balık yedi. Bu arz talep olayı. Biz tonajlı balık tutarsak halk balığı ucuz yer. Geçen sene iyiydi. Bu seneyle mukayese bile edemeyiz. Yalova'da 8 kooperatifin uhdesinde günde ortalama 50-60 ton civarında balık çıkıyordu. Bu yıl günlük olarak en az 20 ton aşağıya düşmüştür. Diğer illeri de bu şekilde baz aldığınız zaman bayağı bir rakam ortaya çıkar."



BALIK FİYATLARI YÜKSELDİ



Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık da balık türlerinde azalma yaşandığını dile getirdi.



Işık, geçen yıl kasası 60 lira olan hamsinin fiyatının bu yıl ortalama 150-250 liraya yükseldiğini, çifti 8 liraya alıcı bulan palamutun da bu sezon 20-25 liradan balık tezgahlarına çıktığını belirterek, "Bandırma Balık Hali'nde ekim ayında hamsi kilogramı 15, palamut tane 5, istavrit kilogramı 10, uskumru kilogramı 25 lira, lüfer ise tane 25 liradan perakende olarak satışa sunuldu." ifadesini kullandı.