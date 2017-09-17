Balıkçılara erken hamsi avı uyarısı

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan, palamuttan umudunu kesen balıkçıların hamsiye yöneldiklerini belirterek, "Erken başlayan dönem, yine erken bitecektir. O nedenle hamside zamanından önce sezon açılışını kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonunda geride kalan 2 haftalık dönemde Doğu Karadenizli balıkçıların umduklarını bulamadığını söyledi.



Palamut avının kötü başladığını dile getiren Arslan, "Sezon öncesi balık için işaretler iyi değildi. Palamut avının kötü başlayacağını tahmin ediyorduk ki beklentilerimiz doğru çıktı. Doğu Karadeniz'de bu balık av miktarda avlanıyor. Palamut bu sezon şimdilik yüz güldürmüyor." diye konuştu.



Arslan, palamutta umduğunu bulamayan balıkçının diğer türlere yöneldiğini ifade ederek, şu anda özellikle istavrit avcılığının söz konusu olduğunu kaydetti.



Avcıların yöneldiği bir diğer balığın ise hamsi olduğuna dikkati çeken Arslan, Karadeniz'in bazı bölgeleri ile Marmara'da hamsi avcılığı gerçekleştirildiğini söyledi.



Arslan, hamside sezonun erken açıldığını, bunu kesinlikle istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Geçmişte palamut avının kötü başladığı dönemlerde balıkçılarımız eylül aylarında hamsi avına yönelmişti. Avın tam ortası olan aralık veya ocak aylarında balık kaybolmuş, ağlar sezon bitmeden zamanından önce toplamak durumunda kalmıştı. Aynı senaryonun yeni dönem de yaşanmasını istemiyoruz. Erken başlayan dönem, yine erken bitecektir. Bu nedenle hamside sezonun erken açılmasını kesinlikle istemiyoruz."



Giresun'da balıkçı tezgah ve manavlarında hamsinin kilogramı 15 liradan satılıyor.