Balıkçılar yarın gece "vira bismillah" diyecek

Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, yarın gece sona erecek.

Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak. Balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.



Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının sona ermesiyle balıkçıların denize açılarak rızıklarını arayacağını söyledi.



Küçük ve büyük balıkçı teknelerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten Arslan, kaptanların ve tayfaların heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunu vurguladı.



Av yasağının sona ereceği günün Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geldiğini anımsatan Arslan, "Balıkçıların bir kısmı denize açılmayacak dolayısıyla da tam anlamıyla sezonunun açılması bu anlamda bir, iki gün gecikecek." dedi.



Arslan, sezona palamut avcılığıyla başlanacağını ifade ederek, hem balıkçıyı hem de vatandaşı memnun eden av süreci yaşanmasını ümit ettiklerini aktardı.