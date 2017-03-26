Balık avlayanlara otomobil çarptı: 3 yaralı

Fatih'te meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Unkapanı Köprüsü'nde Aksaray yönüne giden Esra A. yönetimindeki 07 ACE 33 plakalı otomobil, kaldırımda oltayla balık tutan Hamit Özsoy ve Sevdim Bayramoğlu ile park halindeki motosiklete çarparak korkuluklarda asılı kaldı.



112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Özsoy'u Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bayramoğlu'nu da İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine kaldırdı.



Bayramoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, ifade işlemleri için karakola götürüldü.



- AYNI KÖPRÜDE YARIM SAAT ARAYLA İKİNCİ KAZA



Aynı köprüde Aksaray istikametinde ilerleyen S.A'nın kullandığı 01 FD 084 plakalı otomobil, Muhammet Ş. idaresindeki 34 EZ 1654 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.



Ters dönerek sürüklenen otomobilde yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekibince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücüler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.