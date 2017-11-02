Balfour Deklarasyonu kutlama sebebi değil

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Özellikle taraflardan biri hâlâ acı çekmeye ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam ederken Balfour Deklarasyonu kutlama sebebi değildir." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiliz hükümetinin, uluslararası hukuk ve kararlara göre İsrail işgalini sonlandırmayı hedefleyen somut adımlar atmasının zamanının geldiğini belirtti.



Abbas, Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla İngiliz The Guardian gazetesine bir makale yazdı.



"Balfour Deklarasyonu kutlama sebebi değil" başlıklı makalede Abbas, deklarasyonun imzalanmasının geçmişte kaldığını dile getirerek, "Bu artık değiştiremez bir durumdur ancak düzeltilmelidir. Bu hatanın düzeltilmesi için somut adımlar atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Filistinli Arapların kendi kaderini tayin hakkının belirsizleştirilmesi karşılığında Yahudilerin Filistin'e göçünü destekleyen İngiliz politikasının, Avrupalı Yahudi göçmenler ile yerli Filistin halkı arasında ciddi gerginlik yarattığının altını çizen Abbas, "Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılında, İngiliz hükümeti, fırsatı değerlendirmeli ve Filistin halkı aleyhinde işlediği bu tarihi hatayı düzeltmelidir." çağrısı yaptı.



Abbas, "Siyonist milislerin" 1948'de kadın-erkek, çocuk-yaşlı yaklaşık yarım milyon kişiyi vatanlarından zorla çıkardığını hatırlatarak şunları kaydetti:



"Safed kentindeki topraklarımızdan bizi zorla çıkardıklarında 13 yaşındaydım. İsrail, devletinin kuruluşunu kutlarken Filistinliler olarak tarihimizin en karanlık gününü yâd ediyoruz."



Balfour Deklarasyonu'nun "unutulamayacak" bir olay olduğunu belirten Abbas, aralarında 1948'de vatanlarından zorla çıkarılanların da olduğu 12 milyonu aşkın Filistinlinin dünyanın farklı bölgelerinde yaşadığını ifade etti.



"Özellikle taraflardan biri hâlâ acı çekmeye ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam ederken Balfour Deklarasyonu kutlama sebebi değildir." vurgusu yapan Abbas, İsrail ve dostlarından "iki devletli çözüm tamamen ortadan kalksa da Filistin halkının burada baki olduğunu" iyice anlamalarını istedi.



Mahmud Abbas, makalesinde son olarak şu ifadelere yer verdi:



"Filistin halkı, iki devletli bir çözüm ya da tarihi Filistin'de yaşayan herkesin eşit haklara sahip olması için sergileyeceği mücadele yoluyla olsun özgürlüklerini geri almak adına çabalamaya devam edecektir."



BALFOUR DEKLARASYONU



Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.



Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.



Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.