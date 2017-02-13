Bakü'nün maskotları belli oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi maskotları, Karabağ atlarını sembolize eden "İnce" ve "Cesur" oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları Yürütme Komitesinden yapılan açıklamada, incelik ve cesaret sembolü Karabağ atlarının oyunların maskotu olarak belirlendiği bildirildi.



Organizasyonun tanıtımında, "İnce" ve "Cesur" ismi verilen maskotların markalaşmanın yüzü olacağı ve tüm dünyada 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı temsil edeceği kaydedildi. Ayrıca, maskotların resimleri kamuoyu ile paylaşıldı.



Oyunlarda cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi spor branşlarında müsabakalar yapılacak.



İslami Dayanışma Spor Federasyonunun (ISSF) 2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı da Azerbaycan'a devredilmişti.