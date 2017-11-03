Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda ilk tren Kars'a ulaştı

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı"ndaki ilk seferde Kazakistan'dan Mersin Limanı'na tahıl yükü taşıyan tren Kars Garı'na geldi.

"Demir İpek Yolu" olarak nitelendirilen, tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı"nın Azerbaycan'daki resmi açılışı sonrası Kazakistan'dan yola çıkan ilk tren Kars'a ulaştı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de resmi açılışı yapılan BTK Demiryolu Hattı'ndaki ilk tren Kars Garı'na geldi.



Tren ile Kars'a gelen TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, garda gazetecilere yaptığı açıklamada, trenin Kazakistan'dan yola çıkıp Alat Limanı'ndan devam ederek Kars'a ulaştığını söyledi.



Kurt, şu bilgileri aktardı:



"Azerbaycan'dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saatte geldik. İnşallah bir aksaklık olmazsa Kars'tan Mersin'e kadar olan bin 258 kilometrelik mesafeyi de 40 saatte almayı planlıyoruz. Kazakistan'dan yola çıkan trenin toplamda yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik seferi inşallah Mersin'de son bulacak. 30 konteyner ile yola çıkmıştı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanımıza (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan) böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için müteşekkiriz."



Kurt, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Projenin hem Türkiye için hem de Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu proje hem ülkemizi Türk cumhuriyetleri ile Çin'e hem de Çin'i Avrupa'ya bağlayacak. Bu nedenle ülkemiz çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah projeyle sanayicimize, ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz bugünden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla, fırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



YILLIK 17 MİLYON TONDAN FAZLA YÜK TAŞINACAK



Hattaki yük taşıma kapasitesinin artacağını kaydeden Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hatta başlangıç itibarıyla yıllık 7 milyon ton yük bekliyoruz ama önümüzdeki süreçte yıllık 17 milyon ton ve üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla hem Çin'den ülkemize hem Çin'den Avrupa'ya ve tersi yöne bugüne kadar 3 bin kilometrelik destinasyonlarda taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometrelik, 10 bin kilometrelik ve 12 bin kilometrelik destinasyonlarda yavaş yavaş müşterilerimize taşımacılık yapmayı konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu imkanları artırarak devam ettireceğiz."



Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak projesi kapsamında inşa edilen demiryolunun 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan, 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor.



