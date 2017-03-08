Bakü polisinden kadın sürücülere sürpriz

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, kadın sürücülere sürpriz yaptı.

Bakü Kent Trafik Polis İdaresi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentin sokak ve caddelerinde etkinlik gerçekleştirdi.



Sokaklarda denetim yapan trafik polisleri, kadın sürücülerin araçlarını durdurdu. Polisler, kadın sürücüleri çeşitli hediyeler ve çiçek vererek kutladı. Sürprizleri şaşkınlıkla karşılayan kadınlar, trafik polislerine teşekkür etti.



Denetimlerde yer alan çocuklar, polis rolü oynayarak etkinliğe renk kattı.



Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil olarak kutlandığı Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak Azerbaycanlı kadınları kutladı.