Bakırköy'de 'izinsiz nevruz kutlaması'na önlem

İstanbul Valiliğinin izin vermediği nevruz kutlaması dolayısıyla Bakırköy'de çeşitli önlemler alındı.

Polis ekipleri, etkinliğin planlandığı Bakırköy Halk Pazarı çevresini şerit çekerek kapattı.



Alanın çevresinde, TOMA ve Çevik Kuvvet ekipleri görevlendirildi.



Ayrıca önlemler kapsamında Bakırköy metro istasyonu kapatıldı. Metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar, farklı duraklara ve başka toplu taşıma araçlarına yöneldi.



Nevruz Düzenleme Kurulu Üyesi Mustafa Elma, 17 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Valiliğinin 19 Mart'ta yapılması planlanan nevruz etkinliğine izin vermediğini, 21 Mart için müracaatta bulunulması halinde başvurunun yeniden değerlendirileceğini belirttiğini ifade etmişti.