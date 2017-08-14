Bakanlık'tan Sivas'taki askerlerle ilgili açıklama

Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığından, Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddialarına ilişkin, "İlk incelemelerde, hastanede yapılan fiziki muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, konuyu incelemek üzere 3 müfettiş görevlendirilmiştir." açıklaması yapıldı.



Yazılı açıklamada, Sivas’ta bulunan 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda görev yapan toplam 2 bin 937 personelden 31'inin karın ağrısı şikayeti ile bugün Sivas Numune Hastanesine sevk edildiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan ilk incelemelerde, hastanede yapılan fiziki muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Hastaneye başvuran personelin tamamı ayakta tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, konuyu incelemek üzere 3 müfettiş görevlendirilmiştir."ürecin yakinen takip edildiği ve konuyu incelemek üzere 3 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.