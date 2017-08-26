Bakanlıktan edebiyatçılara 'ilk eser' desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç edebiyatçıların teşvik edilmesi amacıyla yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç edebiyatçıların teşvik edilmesi amacıyla yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak.



Bakanlıkça hazırlanan "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesine, yayımlanmasına, yeni yazarların desteklenmesine yönelik Bakanlıkça sağlanacak maddi desteği ve bu destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni yönetmeliğe daha önceki yönetmelikte yer almayan, "Destek başvurusunda bulunan ve desteğe esas olan eseri yayımlayacak olan kurum veya kişi" olarak tanımlanan "yayımcı" ifadesi de eklendi.



Yeni yönetmelikle destek başvuruları yazarlarca değil yayınevleri üzerinden gerçekleştirilecek.



ESER BASILDIKTAN SONRA DESTEK VERİLECEK



Yönetmeliğe göre, Türk lirası cinsinden sağlanacak destekler için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkanları ve serbest bırakma oranları çerçevesinde, o yılın bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.



Yayın desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.



Sağlanacak destek, desteklenmesine karar verilen eserlerin yayımcı tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basımı, teslim süreçleri tamamlandıktan sonra imzalanacak sözleşmeye dayanılarak ilgili sayman aracılığıyla ödenecek.



GENÇ EDEBİYATÇILARA DESTEK



Yeni yönetmelikle Bakanlık, yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak. Genç, yeni edebiyatçıların daha fazla desteklenmesinin önünü açacak bu düzenleme daha önceki yönetmelikte yer almıyordu.



Yönetmeliğe göre, destek başvurusunda bulunacak yayıncıların Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olması ve eserin dilinin de Türkçe olması gerekiyor.



Destek başvurularında ayrıca üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması, edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak.



YILDA İKİ KEZ BAŞVURU YAPILABİLECEK



Edebiyat eserleri ile ilgili başvurular daha önce yılda bir kez alınırken yönetmelikte yapılan düzenlemeyle yılda iki defaya çıkarıldı.



Buna göre, yayımcılar her yıl şubat ve ağustos aylarında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, eserin bütün hazırlık aşamalarından geçmiş, baskıya hazır bir çıktısı ile yapılacak.



EDEBİ ESERLERİ DESTEKLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU



Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarlarını sağlamak gibi faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nün başkanlığında içerisinde yazarlık ve yayımcılık alanında tecrübe ve birikim sahibi kişilerin de bulunduğu 7 üyeden oluşacak.



Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamayacak.



Kurul kararları ise karar tarihini izleyen 15 gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.



YAYIMCILAR DESTEĞİN YÜZDE 35'İNİ YAZARA ÖDEYECEK



Destek sağlanan yayımcılar desteği amacına uygun kullanmak, destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamak, eseri hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemek gibi sorumlulukları taşıyacak.



Yayımcılar, başvuru yapılacak dönem içinde en fazla üç eser için müracaat edebilecekken, sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödeyecek. Yazarın sözleşme hükümlerine göre elde edeceği diğer gelirler bu tutarın dışında tutulacak.



Yayın desteği sağlanan yayımcı, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak eseri, desteğe ilişkin Kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içinde; en az bin adet basmak, kitapların üzerinde bulundurulması zorunlu bandrollere ilişkin beyannamenin bir nüshasını teslim etmek ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlü olacak.



YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENİN SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK



Destek sağlanan yayımcının yönetmelik veya destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sözleşme ayrı bir ihtara veya işleme gerek kalmaksızın sona erecek.



Sözleşmeye aykırılığın ödemenin yapılmasından sonra tespit edilmesi halinde ise sözleşmenin sona erdiğinin yayımcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde, Bakanlık tarafından yapılan toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte yayımcı tarafından iade edilecek.



Kurulca desteklenmesine karar verilmesine rağmen, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yayımcıya yeni destek verilmeyecek.



Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte 2013'te yayımlanan "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" de yürürlükten kaldırıldı.