Şehit yakınlarının askerlik muafiyetine ilişkin iddia

Milli Savunma Bakanlığından, bazı medya organlarında yer alan, şehit yakınlarının askerlik muafiyetine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Milli Savunma Bakanlığından, bazı medya organlarında yer alan, şehit yakınlarının askerlik muafiyetine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında şehit yakınlarının askerlik muafiyetine ilişkin yanıltıcı haberlerin yer aldığı bildirildi.



Askerlik Kanunu'nun (1111 sayılı) 21 Haziran 1927'den beri yürürlükte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Anılan tarihten bugüne muvazzaf askeri personelin şehitliği halinde yakınlarının askerlik durumuna ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.