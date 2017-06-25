Bakanlığın hibesiyle köye dönüş yapacaklar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan program kapsamında verilecek hibe desteğiyle hem genç nüfusun köye dönüşü teşvik edilecek hem de tarımsal üretime katkı sağlanacak.

Türkiye genelinde 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin lira hibe verilmesini öngören "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" Çorum'da da yoğun ilgi gördü. Geçen yıl 221 projenin desteklendiği kentte bu yıl başvuru yapılan 2 bin 14 proje arasından 227'si desteklenmeye değer bulundu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca geçen yıl uygulanmaya başlanan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında Çorum'da 227 projeye verilecek yaklaşık 7 milyon liralık hibe desteğiyle hem 18-40 yaş grubundaki genç nüfusun köye dönüşü teşvik edilecek hem de tarımsal üretime katkı sağlanacak.



Program kapsamında bakanlığın desteğini almaya hak kazanan gençler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş'in de katıldığı törende sözleşme imzaladı.



"BAYANLARIMIZA, GAZİLERİMİZE VE ŞEHİT YAKINLARINA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ"



Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile kırsal alanda yaşamak ve tarımsal üretim yapmak istemesine karşın imkan bulamayan 18-40 yaş arası genç bireylere proje karşılığı 30 bin lira hibe desteği sağlamanın amaçlandığını söyledi.



Bu sayede kırsal bölgelerdeki gençleri bulundukları yerde kalmaya teşvik ederken bir yandan da şehirdeki genç nüfusu köye dönüşe teşvik etmiş olduklarını vurgulayan Ermiş, şöyle devam etti:



"Öncelikle bayanlarımıza, gazilerimize ve şehit yakınlarına pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Geçen yıl projelerimizi yerinde incelediğimizde gördük ki hakikaten son derece yerinde ve başarılı projeler uygulanıyor. Projeden vazgeçen sayısı çok az. Bu yıl itibarıyla proje çeşitliliğimiz oldukça farklılaştı. Geçen yıl keçi-koyun, süt sığırcılığı, manda yetiştiriciliği, arıcılık gibi hayvancılık projeleri vardı. Bu yıl bunlara kanatlı hayvan, seracılık, mantar yetiştiriciliği ile kapama meyve bahçeleri eklendi. Bu yıl da aynı başarının devam etmesini diliyoruz."



Programın başarısının katılan proje sayısından ziyade sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Ermiş, 2018 yılına gelindiğinde programın başarısı hakkında güzel sonuçlar elde edileceğine inandığını kaydetti.



ANKARA'DAKİ İŞİNİ BIRAKIP KÖYÜNE YERLEŞTİ



Ankara'da kuaförlük yapan 27 yaşındaki Emrah Kaya da bakanlık tarafından uygulanan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında hazırladığı projenin kabul edilmesinin ardından başkentteki işini bırakarak Çorum'daki köyünde mantar yetiştiriciliği yapacak.



Kaya, kültür mantarı üretimi yapan tanıdıklarının olmasından dolayı onların da tecrübelerinden istifade etmek istediğini söyledi.



Başarılı olmak için elinden geleni yapacağını dile getiren Kaya, "Projem onaylandıktan sonra Ankara'daki işimi bıraktım ve köye yerleşmeye karar verdim. Köyde tarım yaparak devletimize de bir katkı sağlayabilirsek çok mutlu olurum. Desteğinden dolayı devletimize teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra her şeyimizi kendimiz yetiştiririz de yurt dışına ihtiyacımız kalmaz." dedi.





