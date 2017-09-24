Bakanlar Soylu, Bak ve Eroğlu nikah şahidi oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Trabzon'da dünya evine giren bir çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakanlar Soylu, Bak ve Eroğlu, Emek İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Aydın'ın kızı Handan Aydın ile Fatih Öztürk'ün, Akçaabat ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.



Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'in kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Bak, Soylu ve Eroğlu yaptı.



Bakan Eroğlu, evlilik cüzdanını damada vererek, dua ile teslim almasını ve eşine teslim etmesini istedi.



Genç çifte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 çocuk tavsiyesini hatırlatan Eroğlu, kurdukları yuvanın gençlere, her iki aileye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.



Bakan Soylu ise gençlerden, birbirlerini sevdikleri kadar anne ve babalarını da sevmelerini isteyerek, örnek bir çift olmalarını diledi.