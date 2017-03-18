Bakanlar Kurulu'ndan Büyükelçiliklerle ilgili karar

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda bazı büyükelçilikler çeşitli uluslararası kuruluşlar nezdinde daimi temsilcilikle görevlendirildi.

Bakanlar Kurulu kararı , Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin Addis Ababa Büyükelçiliğine Afrika Birliği nezdinde, Santo Domingo Büyükelçiliğine Doğu Karayip Devletleri Örgütünde, Buenos Aires Büyükelçiliğine Güney Ortak Pazarında, Kito Büyükelçiliğine Güney Amerika Milletler Birliğinde, Bogota Büyükelçiliğine And Parlamentosunda, San Hose Büyükelçiliğine Orta Amerika Entegrasyon Sistemi ile Orta Amerika ve Karayipler Ulusal Parlamento Başkanları Forumunda, Guatemala Büyükelçiliğine Orta Amerika Parlamentosunda, Panama Büyükelçiliğine Latin Amerika Parlamentosunda, Santiago Büyükelçiliğine Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonunda, Karakas Büyükelçiliğine Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak ile Karayip Devletler Birliği ve Karayip Topluluğunda daimi temsilcilik görevi verildi.