TCMB Başkanı Çetinkaya Bakanlar Kurulunda sunum yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bakanlar Kurulunda sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlayan iktisadi faaliyetin, alınan tedbir ve teşviklerin desteğiyle son çeyrekten itibaren kademeli olarak toparlanacağı tahmin edilmektedir." ifadesini kullandı.



Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın, Bakanlar Kurulunda yaptığı sunum bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.



Yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlayan iktisadi faaliyetin, alınan tedbir ve teşviklerin desteğiyle son çeyrekten itibaren kademeli olarak toparlanacağının tahmin edildiğini belirten Çetinkaya, yakın dönemde küresel finansal piyasalarda artan oynaklıkların portföy hareketleri ve varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığını belirtti.



Çetinkaya, gelecek dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağına işaret etti.



Fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü etkileyen diğer faktörlerin yakından izlenerek para politikasında temkinli duruşun sürdürüleceğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:



"Fiyat istikrarı toplumsal refah ve sürdürülebilir büyüme açısından önem arz etmektedir. Enflasyonla mücadelede elde edilen tecrübeler fiyat istikrarı hedefine kalıcı olarak ulaşabilmek için ortak çabanın önemine işaret etmektedir. Bu doğrultuda atılacak yapısal adımlar fiyat istikrarının yanı sıra makro ekonomik istikrarı da güçlendirerek ülkemizin büyüme potansiyelini destekleyecektir. Bütüncül bir yaklaşım ve ortak çaba ile fiyat istikrarına kalıcı olarak ulaşılması amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA