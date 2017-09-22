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22 Eylül 2017 21:41 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2017 21:42

Bakanlar Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 21.30'da başladı.


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