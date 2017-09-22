Bakanlar Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 21.30'da başladı.
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 21.30'da başladı.
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