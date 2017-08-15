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15 Ağustos 2017 14:54 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2017 14:58

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Etiketler: toplantırecep tayyip erdoğanbakanlar kurulu


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