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24 Temmuz 2017 12:21 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2017 12:54

Bakanlar Kurulu toplandı

Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, kabine değişikliği sonrası başbakan yardımcılarının görev alanları ile hükümet sözcüsünün belirlenmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı.

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

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Daha önce Bakanlar Kuruluna Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, Başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.

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Daha önce Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Öte yandan, kabine değişikliğinin ardından bugün yapılan ilk toplantıda, başbakan yardımcılarının görev alanları ile hükümet sözcüsünün belirlenmesi bekleniyor.

Etiketler: binali yıldırımbakanlar kurulu


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