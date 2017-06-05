Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası İncirlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli başlıklar;



TERÖRLE MÜCADELE



Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem, bu Ocak-Mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur önceki yıllara kıyasla. Bir önceki yıla kıyasla da bu dönemde örgüte katılanların sayısında yaklaşık yüzde 90'lık azalmanın ortaya çıktığı anlaşılmıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde başta PKK terörü olmak üzere, bütün terör örgütleri milletimizin, güvenlik kuvvetlerimizin bu kararlı tutumları karşısında diz çökecekler ve inşallah terör Türkiye'nin gündeminden uzaklaştırılacak ya da gündemin en alt sıralarına atılacaktır.



Mahrem imamlardan ya da mahrem yapılanmanın içerisinde var olanlardan bir kısmı etkin pişmanlık yasasından istifade etmek için itirafçı olmuşlar ve çok sayıda önemli bilgiyi soruşturmalar sırasında savcılara vermişlerdir.



İNCİRLİK AÇIKLAMASI



Bu görüşmenin yapılması olumlu bir adımdır. Sayın Alman bakanın buraya glmesi ve görüşmelerini sürdürmesi başlı başına bir adımdır. Almanya'ya terör konusunda talebimiz bir kez daha açılmıştır. Referandumda 'evet çıkmasının ardından yapılan baskının kabul edilemez olduğu söylendi. İncirlik üssü Türk üssüdür. Konya'daki üs NATO üssüdür. Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesi şimdilik uygun değildir.