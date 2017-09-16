Bakanlar Kurulu kararı

Sığır etinin bazı kemikli parçalarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

Et ve Süt Kurumunca (ESK) kullanılacak sığır etinin bazı kemikli parçalarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.



Bakalar Kurulunun "Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Menşeli̇ Bazı Tarım Ürünleri̇ İthalatında Tari̇fe Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" çerçevesinde, bu yılın sonuna kadar ithalatı yapılacak "diğer kemikli parçalar" için gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak. Kararla ilgili hükümler Ekonomi Bakanlığınca yürütülecek.