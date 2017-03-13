CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu hükümetler kesinlikle 'evet'i destekliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "(Avrupa'daki) Bu hükümetler, kesinlikle eveti destekliyor. Bir ülkenin Dışişleri Bakanı gider de nasıl uçağını geri gönderirsiniz? Bir karşıtlık yaratmak için." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Star televizyonu Ana Haber bülteninde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının dünyanın herhangi bir ülkesine gittiklerinde kabul edilmemelerini asla doğru bulmadığını vurguladı.



Kılıçdaroğlu, "Bu bizim ülkemiz, aynı görüşten oluruz veya olmayız. Bakanlar da bu ülkenin bakanları. Dolayısıyla Hollanda'ya veya Almanya'ya veya dünyanın herhangi bir ülkesine gittiklerinde kabul edilmelerini isteriz." diye konuştu.



Çok konuşarak bu işlerin çözülemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarını kabul etmemesinin, Hollanda'ya girişine izin vermemesinin gereğinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

"YURT DIŞINDA PROPAGANDA YAPILAMAZ"



"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2008'de çıkarıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kanunda "yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz." maddesinin yer aldığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, kanunun çok açık olduğunu belirterek, "Bakanlar oraya niye gidiyor?" diye sordu.



"Sizin de Avrupa temaslarınız vardı. Tepkinizi koymanız adına bunları iptal ettiniz. Eğer gitseydiniz size müsaade ederler miydi? Hükümet kanadından, 'Zaten Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri hayırı desteklediği için evet kampanyasına karşı çıktı' yönünde bir açıklama var. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:



"Açık ve net söyleyeyim. Bu hükümetler, kesinlikle eveti destekliyorlar. Bir ülkenin Dışişleri Bakanı gider de nasıl uçağını geri gönderirsiniz? Bir karşıtlık yaratmak için. İçeride düşman bulamadılar, şimdi dışarıda bir düşman yaratmak istiyorlar. Çünkü önceden 'Buraya gelmeyin, bizim seçimimiz var' diyorlar. Kim söylüyor bunu? Hollanda'nın Başbakanı söylüyor. Niye gidiyorsunuz oraya? Seçim, referandum çalışması yapmak için. Kanun ne diyor? 'Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde propaganda yapılamaz.' diyor."



Kılıçdaroğlu, "Siz gitseydiniz hayır kampanyasını yapacak mıydınız?" sorusunu, "Biz bir kampanya yapmıyoruz. Temsilciliklerimiz var orada, gidiyoruz. Biz mitingler, şunlar bunlar yapmadık hiçbir zaman. Biz yasalara, kanunlara saygılıyız. Kendileri yasa çıkarıyorlar, çıkardıkları yasalara kendileri uymuyorlar." diye cevapladı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına, hiçbir devletin "Sen benim ülkeme gelme" diyemeyeceği konusu üzerinde titizlikle durduklarını vurguladı.