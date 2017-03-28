Bakanı Çelik'ten Arnavutluk'a FETÖ uyarısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bunlar devletin içerisinde yapılanmış FETÖ diye adlandırılan terör örgütüydü. Cesur ve yiğit Arnavut halkının, bünyesinde bunları barındırmayacağı inancı içerisindeyiz." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye yönelik, "Arnavut halkının, bünyesinde bunları barındırmayacağı inancı içerisindeyiz. Çünkü bu sinsi örgüt ve yapı, bulunduğu ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi haline gelmektedir." dedi.



Başkent Tiran'daki temasları kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Forumu'na katılan Çelik, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin yüzlerce yıllık ortak geçmişe, köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyledi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Çelik, Türkiye'nin bu mücadelede yalnız olmadığınının farkında olduğunu söyledi.



Çelik, "Gerek dünya halkları gerekse Arnavut kardeşlerimizin bizimle olduğuna eminiz. 15 Temmuz gecesi 248 vatandaşımız şehit edildi, 2 bin 134 vatandaşımız gazi oldu, yaralandı. Büyük bir saldırı. Kendi tankı, kendi topu, kendi uçaklarıyla bir millet karşı karşıya kaldı. Böyle bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bunlar devletin içerisinde yapılanmış FETÖ diye adlandırılan terör örgütüydü. Cesur ve yiğit Arnavut halkının, bünyesinde bunları barındırmayacağı inancı içerisindeyiz. Çünkü bu sinsi örgüt ve yapı, bulunduğu ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi haline gelmektedir." ifadelerini kullandı.





