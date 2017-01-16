Yeni mezunların maaşının yarısı devlet ödeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, yeni mezun üniversite öğrencilerinin maaşlarının yarısını devletin ödeyeceğini söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni mezun üniversite öğrencilerinin maaşlarının yarısını bir yıl boyunca devletin ödeyeceğini söyledi



Müzezzinoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nın ilk etkinliğini önceki hafta Konya'da yaptıklarını anımsatarak, bu kapsamda işçisinden işverenine, sendikasından sivil toplum kuruluşu temsilcisine kadar farklı kesimlerin görüş ve önerilerini dinlediklerini aktardı.



Söz konusu programın geçen hafta cuma günü 10 ilde daha yapıldığına işaret eden Bakan Müezzinoğlu, 81 ilin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceklerini bildirdi.



YENİ MEZUNUN ÜCRETİNİN YARISI DEVLETTEN



Müezzinoğlu, işsizlikle mücadelede işverenlerin artı istihdamının büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sini destekleyeceklerini vurguladı.



Türkiye'de her yaştan 1 milyon 250 bin gencin istihdam beklediğini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"Bugünkü rakamlara baktığımızda işsizlik oranında yine artış var. Oran yüzde 11,8 oldu. Bunu en kısa zamanda bizim yüzde 10'ların altına indirememiş olmamız, hep birlikte bizim eksiğimiz veya kendimizi güvene almak düşüncemiz olur. Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek kendimizi de güvene almış olamayız. O nedenle çok daha güçlü dinamikler için daha cesur, daha özgüvenli adımlar atmalıyız. TOBB Başkanımızın dediği gibi 'Bu millete inan ve güvenen mutlaka kazanır.' Bakın siyasette de millete inan hep kazandı, kazanmaya da devam ediyor ama millete inanmayan veya milletten korkan kaybediyor, kaybetmeye de devam ediyor. Bu millete daha çok güvenmek ve daha güçlü adımları atmak hem milli ve yerlidir hem de şehitlere borcumuzdur."



İŞ ARAMAYAN GENÇLER İÇİN ARAŞTIRMA YAPIYORUZ



Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 30'unun iş aramadığına dikkati çeken Müezzinoğlu, "Bu grupla ilgili çalışma yapılması talimatını verdim. Neden istihdama girmek istemiyorlar, bunu araştıralım istedim. Bu gençler, bu milletin okulunda okudular ve bu milletin yarınlarına katkı sunabilecek birikim ve yaştalar. Onlardan istifade etmek bizim görevimiz. Bu davranışın sebebini bulup, gerekirse buna göre farklı projeler üretmeliyiz. Daha özgür, daha girişimci ve daha esnek projeler üretmeliyiz." dedi.