Bakan Yılmaz'dan liselere geçişte yeni model açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere geçişte yeni modelle ilgili, "Bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunarız. Onlar 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte yeni modelle ilgili, "Bir ay içinde Bakanlar Kuruluna sunarız. Onlar 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız. Yok, 'Biraz daha şu noktanın düzeltilmesi, çalışılması gerekir' derse... Dolayısıyla bir tarih verip de düzeltilme talimatını aldıktan sonra geciktirirsek orada 'söylenildi ama yapılmadı' gibi bir şey olur. Dolayısıyla en kısa sürede bu çalışma yapılacaktır." diye konuştu.



'AİLELERİN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR OKULA EVLATLARINI GÖNDEREMEYİZ'



Bakan Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Vatandaşlarımız şundan çok emin olsunlar, eğer bir okula, ister meslek lisesi ister imam hatip lisesi isterse anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi olsun, eğer istemiyorsa, evlatlarını vermiyorsa, hiçbir zaman Milli Eğitim Bakanlığının, ailesinin istemediği bir okula evladını gönderebilmek gibi bir durumu yoktur. Yani ailelerin istemediği hiçbir okula evlatlarını biz göndermeyiz. Eve en yakın hangisini istiyorsa o alanda... Bizim amacımız eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak."



ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA DÜZENLEME



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bizim programımızda var, 'üniversite sınavları birden fazla yapılacaktır' diye. Üzerinde çalışıyorlar. Olgunlaştığında inşallah halkımızın önünü sunulacak." dedi.