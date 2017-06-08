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08 Haziran 2017 17:51 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2017 17:54

Soylu'nun talimatıyla 81 ilde eş zamanlı operasyon

Türkiye genelinde hırsızlık suçundan aranan şüphelilere yönelik 8 bin 400 emniyet personelinin katımıyla uygulama gerçekleştiriliyor.

Soylu'nun talimatıyla 81 ilde eş zamanlı operasyon

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde hırsızlıktan arananlara yönelik sabah saatlerinde eş  zamanlı uygulama başlatıldı.
 
Akşam saatlerine kadar sürecek uygulamaya 220 ekipte görevli 8 bin 400 polis katılıyor.
 
Ekiplerce, çıkarılan mahkeme kararları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor.

Etiketler: Süleyman Soylu


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