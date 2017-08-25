Bakan Soylu'dan sürücülere güvenli sürüş uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Eskişehir karayolunun 30. kilometresindeki uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere güvenli sürüş uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Eskişehir karayolunun 30. kilometresindeki uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere güvenli sürüş uyarısında bulundu.







Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile uygulama noktasına gelen Soylu, burada görev yapan jandarma ve polislerle görüştü.



Bakan Soylu, çevrilen bazı araçların sürücüleriyle ve bir yolcu otobüsündeki yolcularla sohbet etti.



Soylu, "Frene değil, kurala güven" sloganı yazılı el ilanı verdiği sürücülere, güvenli sürüş uyarısında bulundu.



Bakan Soylu, evrakı eksiksiz olan otobüs sürücüsünü tebrik etti, basın mensuplarının da bayramlarını kutladı.



Bakan Soylu'nun ziyaret ettiği uygulama noktasında,"Frene değil, kurala güven" sloganının led ışıklı bir tabela ile bir polis aracı üzerine yazıldığı görüldü.



