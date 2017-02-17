Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Daha yeni başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki hain saldırının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın sözde 2 sorumlusu ölü ele geçirildi.



Ölü ele geçirilen teröristlerin İstanbul, Ankara ve Adana'daki patlamaları gerçekleştiren kişiler olduğu öğrenildi. Bir grup teröristtin sıkıştırıldığı bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.



"PKK'NIN ADINI BU TOPRAKLARDAN SİLECEĞİZ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonlarla ilgili şu açıklamayı yaptı;



"Bir üzücü haber vereceğim, biraz önce Şanlıurfa'da çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz. Viranşehir'de adliye konutları önünde patlama oldu. 15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler."



"Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaklar. Hiç merak etmeyin. Aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularız. PKK'nın adını bu ülkeden ve topraklardan sileceğiz"



'YENİ BAŞLADIK...'



"Yeni başladık. Operasyonlardan çekinmeyeceğiz. 700'e yakın sığınaklarını tarumar ettik. Nerede aranacaksa hepsini orada arayıp etkisiz hal getirmeye çalışıyoruz. Kaçıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Gittikleri yere kadar takip edeceğiz. Kim savunucuları olursa olsun takip edeceğiz. Size bir şey söyleyeyim. Zor bir görev yaptığımızı biliyoruz ama beni en çok zorlayan şehitlerimizin evlatlarından aldığım mektuplar. Allah şahit, onlara sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için, onların babalarının ortaya koymuş olduğu o sorumluluğu yerine getirebilmek için uykumuzun bile fazla olduğunu düşünüyorum"