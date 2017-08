Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için Bakanlık olarak bu yıl önceki yılların 2 katı tedbir aldıklarını bildirdi.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Türk milletinin 946 yıl önce geldiği Anadolu topraklarına, farklılıkları zenginlik gören anlayış ve İslam’ın yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu da getirdiğini belirten Soylu, her türlü farlılığı bir ayrışma ve çatışma gerekçesi olarak gören günümüz küresel anlayışının aksine, Anadolu medeniyetinin ve İslam’ın bu güzel karışımının insanlık adına sonsuza dek ayakta kalacağını belirtti. Soylu, "Bu aziz millet sofrasını, ekmeğini ve sevgisini paylaşmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Soylu, Zafer ve Kurban bayramlarının aynı günlere denk gelmesiyle özel zamanların yaşandığını vurgulayarak, vatandaşların tatil yapmak ve sevdiklerini ziyaret etmek amacıyla yollarda olacaklarını ifade etti.



Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için İçişleri Bakanlığı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tedbir aldıklarını bildiren Soylu, "Hatta bu tedbirleri önceki bayramlara göre iki kat arttırdık. Bayram süresince 5 bin 399 polis, bin 236'sı jandarma timi olmak üzere toplam 6 bin 635 trafik denetim ekibi görev alacaktır. Bu ekiplerdeki toplam personel sayısı 52 bin 936’dır. Bu rakam, bu güne kadar bayramlarda görev yapmış en yüksek trafik personeli sayısıdır. Keza, 9 gün süren 2016 Kurban Bayramı tatilinde bu sayı 26 bin 731 idi."



Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünce ayrıca yeni uygulanmaya başlanan "Uygulama Takip Projesi" ile, görevli ekip ve personelin güzergahtaki konumlarının yanı sıra denetim sonuçlarının da anlık olarak merkezden takip edilebileceğini duyurdu.



Bayramın her anlamda güzel geçebilmesinin hem personelin hem de vatandaşın dikkatine ve özenine bağlı olduğunun altını çizen Soylu, "Unutmayınız ki trafikte denetim yapan, uyarılarda bulunan, gerektiğinde ceza kesecek olan 52 bin 936 personelimizin ve bütün İçişleri Bakanlığı personelinin tek amacı, vatandaşlarımızın bu bayramı huzur ve güven içinde geçirmelerini temin edebilmektir." ifadesini kullandı.



Soylu mesajında, "Lütfen, emniyet kemerlerinizi takınız. Lütfen sürat yapmayınız. Lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Lütfen frene değil kurala güveniniz." uyarılarında bulundu.



Kurban Bayramı'nın bütün dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Soylu, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutladı.