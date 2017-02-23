İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu adamlarını bir araya topla

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler." dedi.



Bakan Soylu, 8 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" sonrası AK Parti İl Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Konferansı"na katıldı.



Kürsüye çıkarken çalan "Recep Tayyip Erdoğan" şarkısıyla partilileri eşliğinde "Rabia" işaretiyle katılımcıları selamlayan Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine Türkiye'nin her yerinden meydan okunduğunu vatandaşların da tüm meydanlardan ülkenin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahipsiz olmadığını haykırdığını belirtti.



Konuşmasında yapılacak halk oylamasına değinen Soylu, "Şu referandum bitsin, bak neler olacak. Memleket ne güzel günler görecek. Ne terör örgütü ne Türkiye'yi geri bırakmaya çalışanlar ne bizi engellemeye çalışanlar... Bu referandumun en önemli kararı, millet ne derse o olacak, millet ne istiyorsa o olacak, millet ne karar veriyorsa o olacak." ifadesini kullandı.



Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini yıldırmak isteyenlerin, birlik ve beraberliğine çelme takmak isteyenlerin hain eylemlerini emniyet güçlerinden fırsat bulabildikçe yaptıklarını belirterek, Şanlıurfa Viranşehir'de adalet mekanizmasını caydırmak amacıyla terör eylemi yapıldığını söyledi.

"SEN MİLLETVEKİLİSİN, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜ DEĞİLSİN"



Viranşehir'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun iktidarın sırtına terörün bitirilmesi sorumluluğunu yüklediğini vurgulayan Soylu, Mardin'deki terör operasyonlarına değindi.



Birkaç gündür Mardin'de ne olduğunu soranlara cevap vermek istediğini dile getiren Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Başka bir şey olduğu zaman İçişleri Bakanını arayıp soruyorsunuz. CHP'li arkadaşlarımıza söylüyorum, diğerlerine söylüyorum. Nereden talimat aldınız da Mardin'de Koruköy'de ve onun etrafında PKK terör örgütünün oradaki milleti korkutarak, sindirerek orada yer aldığı ve oradan bütün Türkiye'ye korku saldığı... Oradan Antalya'ya, Manisa'ya, İzmir'e, İstanbul'a bomba gönderdiler. İnsanlarımızın canını yaktılar. Sen milletvekilisin, terör örgütünün sözcüsü değilsin. Lafınızı, endazenizi, ölçünüzü bilin de konuşun. Terör örgütünün arkasında olmayın, milletin yanında olun artık. Yeter artık. Bu milletin adına o operasyonda gözünü, kolunu kaybeden özel harekat polisimize ne olduğunu soruyor musun? Milletin evlatlarına ne oldu diye sormuyorsun ama alçakça 'PKK terör örgütüne ne oldu?' diye soruyorsun. Kimsiniz siz. Siyaset yapacaksanız, edeplice yapın artık."

"NEYİN TARAFINDASINIZ SİZ?"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Soylu, şunları kaydetti:



"Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi... 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 7 gündür susuyoruz, söz söylemiyoruz. 85 kilogram patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da İstanbul'da, ülkemizin her tarafında bir şer odakları odaklanmış, oradan bu ülkenin yarınlarını karalamaya, ülkemizin birliğini bozmaya, oradaki insanları korkutmaya, orayı kendine sığınak alanı olarak görmeye, oradan iş adamlarına 'şu kadar para göndereceksiniz, evlatlarınızı Kandil'e göndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafındasınız siz? Türkiye kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde vermektedir."