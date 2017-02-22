İçişleri Bakanı Soylu: Bu ülkeyi bölmek isteyenler 15 Temmuz'da kaldı

İçişleri Bakanı Soylu, "Neymiş, sistem gelirse Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye bölünürmüş. Bu memlekette ülkeyi bölmek isteyenler 15 Temmuz'da kaldı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bu ülkenin ve ümmetin umudu olan, kendini milletine amade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Gaziantep'te olduğunu hatırlatarak, kentin tüm dünyaya Erdoğan ile beraber güzel mesajlar verdiğini söyledi.



"AK Parti hizmet üretirken, Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiçbir zaman onayını alamamış, kutuplaştırma eleştirisi yapan CHP ne yapmış? Hep 24-25, bir ileri iki geri." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "İktidara gelememişsin, birileri seni darbeyle iktidara getirmiş, muhalefet olmana rağmen iktidarı vermişler; kutuplaştırmışsın, siyasal gerginlik; suçlamışsın, bir sürü kumpas ve hilenin içinde olmuşsun. Milletimizin duygularını ve geleceğini düşünmeden siyasi hayatını sürdürmüşsün. Milleti kucaklayan bir anlayış ortaya koymadan siyasi anlayış ortaya koymuşsun. Hangisi daha doğru? 34'ü 50 yapan mı, 24'ü 25, 25'i 24 yapan mı?" şeklinde konuştu.



Soylu, "CHP'lilerin büyük çoğunluğu da hükümetimizin ortaya koyduğu terörle mücadelenin yanında dimdiktir. Kendi tabanını anlamayan, kendine oy verenlerin düşüncelerini anlamayan bir düşünce tarzıyla karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde bilmeliyiz." dedi.

"BU MEMLEKETTE ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLER 15 TEMMUZ'DA KALDI"



Artık Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirten Soylu, şöyle devam etti:



"Siyasetin gerginliklerini ortadan kaldıracak, iktidar olmak için yüzde 50 yapmak için birilerine ihtiyaç duyan ve ittifak yapmak zorunda kalan bir anlayış olacak. Ama bugün ittifak yaptıklarınla ittifak yaparsan bu ülkede hiç kimse size iktidar olacak anlayışı vermez. Bugünkü kafayla siyaset yaparsanız, milleti reddeden hizmeti reddeden anlayışı ortaya koyarsan... Neymiş, sistem gelirse Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye bölünürmüş. Bu memlekette ülkeyi bölmek isteyenler 15 Temmuz'da kaldı."

TERÖRLE MÜCADELE



Ülkenin birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmalarına devam ettiğini bildiren Soylu, terör illetinden ülkenin kurtarılacağını vurguladı.



Dün akşam 14 yaşındaki bir gencin terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan Soylu, "O çocuğu yeri annesinin, öğretmeninin yanıdır. Teröristleri bitirmek istememizin sebebi, bu çocukların büyüyüp özgür bir ülkede yaşayabilmeleri, yarına umutla bakmasıdır. Çocuklarımızı istismar ettirmeyeceğiz, ondan endişe etmeyin." diye konuştu.



Soylu, Gaziantep'in 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında yeniden geçmişte olduğu gibi büyük bir başarıya imza atacağına inandığını belirterek, o yüzden herkesin çok çalışıp halkı yanlış bilgilendirmek isteyenlere engel olup gerçekleri anlatması gerektiğini dile getirdi.