Bakan Soylu'dan çok konuşulan o fotoğrafla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara karışan bir kişinin kendisiyle karakolda fotoğraf çektirdiği" yönünde haberlere yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara karışan bir kişinin kendisiyle karakolda fotoğraf çektirdiği" yönünde bazı basın organlarında yer alan haberlere yanıt verdi. Soylu, "aşağılıksınız" ifadesiyle başlayan açıklamasında, bugünün eski bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilişinin 56. yıl dönümü olduğunu anımsattı. Soylu, şöyle devam etti:



"Size benzeyen insan müsveddelerinin iftiralarıyla alçakça asıldılar. Yarım asır geçti, aşağılık tavrınız değişmedi.



O akşam Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü ile birlikte olayın gerçekleştiği mezarlığa, akabinde bilgi almak, ailenin mezar yeri değerlendirmesini beklemek ve karakolun önünde bir araçta bekleyen Aysel Tuğluk ile görüşmek için karakola gittik. Aysel Tuğluk’a başsağlığı dileyip 45 dakika görüştük. Ardından ailesi ile değerlendirme yapmak için izin istedi. Görüşmeler sonrası ailenin, cenazenin Tunceli'ye defnedilmesi konusunda kararı geldi ve gerekli hazırlıklar yapılıp tedbirler alındı."



Heyetle birlikte bir saat kadar olayların videosunu izlediklerini, yaklaşık 3,5 saat karakolda bulunduklarını ve ardından olayla ilgili yapılması gereken gözaltı talimatlalarını verip karakoldan ayrıldıklarını bildiren Soylu, şunları kaydetti:



"Bu esnada orada bulunduğumuzu bilen mahalle eşrafı karakolda bizimle fotoğraf çekilmek istedi ve ayrılırken birçok kişiyle fotoğraf çekildik. Önemli olan, hayatımızın her döneminde kimin bizimle fotoğraf çekilip çektirmeyeceği değil hukuk açısından bir suça karışıp karışmadığıdır.



Talimatlarımız sonrası tahkikatın derinleştirilmesi sonucu 48 kişinin ifadesi alındı ve ifadesi alınan bu şahıs da savcının talimatıyla ertesi gün gözaltına alındı ve halen gözaltındadır.



Mahalle eşrafının bizimle fotoğraf çekme talebi, talimatlarımız sonucu yapılan incelemede fotoğraf çekilenlerden birinin de gözaltına alınması, fitne gerçeğini değiştirmez. Tam tersine bu konudaki hassasiyetimizi ve olaya bakışımızı ortaya koyar. Biz bu konuda gereğini yapmışız ve yaparız. Rahmetli Adnan Menderes ve rahmetli iki bakanın idamına giden yoldaki taşlarını da bu fitne felsefesiyle dizdiler. Allah fırsat vermesin."