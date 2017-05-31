Bakan Soylu, polislerle iftar yaptı

Ne olursunuz mesai saatlerinde hele işinizin başındayken çok cep telefonu kullanmayın.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerden mesai saatlerinde cep telefonu kullanmamalarını isteyerek, "Bakın bu çok önemli bir şeydir. İster bir ağabeyiniz olarak dinleyin, ister Bakanınız olarak, ister bu ülkenin bir evladı olarak, bunu şu anda Türkiye’de görevi başında olan tüm kardeşlerimiz için söylüyoruz." dedi.



Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliğinde polislerle iftar yaptı. İftarda Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Mamak Kaymakamı Ali Mantı ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül eşlik etti.



İftar öncesinde mahalle sakinlerinin çocuklarını seven Soylu, vatandaşlara ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Soylu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, polislerle oruç açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polislerin, milletin huzurunu temin edebilmek için görev yerlerini güvenlik evi haline getirdiğini vurguladı.



Uyuşturucunun çocukların zihinlerine ve bedenlerine karşı terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, polislerden uyuşturucu tacirlerine acımamaları talimatını verdi.



Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Eliniz her zaman şefkat ve merhamet eli olacak. Ama kanunların, kuralların ve geleneklerimizin uygulanmasında da amir olacaksınız. Memleketimizde huzur için dönem dönem çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Adlarını bazen 'Huzurlu Sokak Uygulamaları' diye koyuyoruz, bazen asayiş uygulamaları gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Gerek mailime olsun, gerek telefonuma olsun, gerek mesajlarıma olsun vatandaşlarımızın bildirimleri var. İnanın hiçbiri bundan herhangi bir şikayet etmiyor. Yeter ki ülke güvenlik içerisinde olsun diye. Bunu yaparken de bir taraftan görevimizi ifa edeceğiz, bir taraftan da bizim polisimiz dünyanın en nezaketli ama aynı zamanda da en maharetli, en cesur, işini en iyi yapan polis olduğunu gösterecektir."



"İŞİNİZİN BAŞINDAYKEN CEP TELEFONU KULLANMAYIN"



Bakan Soylu, polis memurlarına cep telefonu konusunda da uyarıda bulunarak, "Ne olursunuz mesai saatlerinde hele işinizin başındayken çok cep telefonu kullanmayın. Bakın bu çok önemli bir şeydir. İster bir ağabeyiniz olarak dinleyin, ister Bakanınız olarak, ister bu ülkenin bir evladı olarak, bunu sizin için ve şu anda Türkiye’de görevi başında olan tüm kardeşlerimiz için söylüyoruz." diye konuştu.



Polisliğin şanlı ve şerefli bir meslek olduğunun altını çizen Soylu, polislerden birbirleriyle dayanışma içerisinde olmalarını istedi.



Konuşmasının ardından polis merkezine geçen Soylu, denetleme defterini imzaladı.