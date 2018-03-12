Bakan Sarıeroğlu Noktayı koydu: İşsiz kalmayacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron çalışanların kadroya alınmasına ilişkin olarak, süreçten faydalanmayanların işsiz kalmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Buluşuyor" adlı programa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada taşeronda çalışan eski hükümlü işçilerin süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Daha önce taşeronda çalışan eski hükümlü kardeşlerimizden, terör suçu olmamak üzere, cinsel saldırı olmamak üzere, çocuk istismarıyla bağlantılı herhangi bir suç olmamak üzere inşallah alım sürecini başlatacağız.

Diğer bir konu engelli kardeşlerimizle ilgili, dünkü açıklamamda bu yanlış anlaşılmış. Emekliliği gelmiş ama emeklilik başvurusunda bulunmamış engelli kardeşlerimiz vardı, normal emeklilerimizle ilgili söyledim gibi anlaşılmış.

Taşeron çalışmamız kapsamında emekli olanların kadroya girişi genel olarak kamuda çalışma kuralları gereği mümkün olamayacak.

Maaş almamışsa, bununla ilgili işlemleri başlatmadıysa sadece engelli olan kardeşlerimizin tekrardan kadroya geçip çalışmalarına bir imkan sağlıyoruz, bu anlamda henüz işlemlerini yapmadıkları için. Diğer bir sorunlu alanımız da yine geçici eleman diyoruz.

Doğum yapan kardeşlerimizin, askere giden kardeşlerimizin yerine kamu kurum ve kuruluşlarımızda geçici olarak görev yapan personellerimiz var.

Kendilerini 'joker eleman' olarak tanımlıyorlar. Çalışma Bakanı olarak 'joker elemanı' tabirini çok doğru bulmadığım için kullanmıyorum.

Bu kardeşlerimizle ilgili de 4 Aralık'ta çalışma kriterimiz var, bunun da haksızlıkları önlemek için oluşturduğumuz bir kriter olduğunu ifade etmek istiyorum.

4 Aralık'ta çalışma kriterini bu geçici olan kardeşlerimiz için kaldırıyoruz. Eğer 4 Aralık'ta çalışmıyor olsa bile bu kardeşlerimizi kamuya geçişlerini, inşallah kadroya geçişlerini sağlamış olacağız.

Kadroya geçişle ilgili sınavların devam ettiğini ve olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, sınavlarda herkese işiyle ilgili sorular sorulduğunu aktardı.

Bazı kesimlerin bu konunun büyüklüğünü kabul etmekte ve bu işin yapılmış olmasını hazmetmekte zorlandığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Bu iş kolay bir iş değil, 1 milyon kişi. Tek bir merkezden yapmıyoruz, ağ ağ yayılıyor, her yerde şu an bir hareket var. Buraların hepsini kontrol altında tutuyoruz." dedi.

İŞSİZ KALMAYACAKLAR

Süreçten faydalanmayanların işsiz kalmasının söz konusu olmadığını dile getiren Sarıeroğlu, "Personel çalıştırmasına dayalı hizmet ihalesi değilse normal hizmet ihalesiyse bu işler devam ediyor ama bundan sonra personel çalıştırma ihalesi, yani taşeron çalışma olmayacak.

Diğer kardeşlerimizin de işsiz kalması diye bir şey söz konusu olmayacak. İnşallah daha büyüyüp, daha gelişiriz." diye konuştu.

Kaynak: haber7