Bakan Özlü'den 'varlık fonu' yorumu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Varlık Fonu sayesinde, devletin sahip olduğu varlıkları ekonominin faydası için kullanacağız." dedi.

AK Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı toplantısında Türkiye için hayati öneme sahip bir süreçten geçildiğini, referandumda önemli kavşaklarından birinin dönüleceğini anlatan Özlü, bir yandan referanduma hazırlanırken, aynı zamanda işlerin de ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini anlattı.



Geçen yılı, ağır sınavların yaşandığı bir dönem olarak niteleyen Özlü, üst üste gelen birçok kriz ve sorunun, büyük bir başarıyla atlatıldığını, içeride ve komşularla yaşanan sorunların, küresel ekonomideki durgunlukla birleşince ekonominin ciddi baskı altında kaldığını kaydetti.



Üçüncü çeyrekte ekonominin bir miktar daraldığını ancak, dördüncü çeyrekten itibaren ılımlı bir toparlanma yaşandığını anlatan Özlü, talebi artıracak tedbirler alındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Beyaz eşya, konut ve mobilya sektörlerinde geçici bir vergi indirimine gittik. KOBİ’lerin finansmana erişim imkanlarını artıracak düzenlemeler yaptık. Kredi Garanti Fonu'nun finansman yapısını ciddi şekilde iyileştirdik. KOSGEB aracılığıyla, 15 bin işletmemizin 50 bin lira faizsiz kredi kullanmasıyla ilgili işlemlerini hemen hemen tamamladık. Hatta bu programın 2017’de devam etmesi için 2,5 milyar liralık bir bütçe oluşturduk ve dün itibarıyla başvuruları almaya başladık. Başvurular ayın 20’sine kadar devam edecek. Cazibe Merkezleri Programı'nda ise ilk başvurulara baktığımızda 110 bin kişiye istihdam üretecek 20 milyar lira civarında yatırım talebi olduğunu görüyoruz. Bu program, sadece bölge illeri için değil, oluşturacağı çarpan etkisiyle tüm Türkiye'ye büyük güç katacaktır."



Konuşmasında Varlık Fonu'na da değinen Özlü, fon sayesinde, devletin sahip olduğu varlıkların ekonominin faydası için kullanılacağını belirterek, şunları söyledi:



"Bu reform birçok büyük yatırımın cazip şartlarda hayata geçmesini sağlayacak çok önemli bir düzenlemedir. Muhalefetin bu konuda getirdiği eleştiriler ya bilgisizlikten ya da art niyetten kaynaklanıyor. Muhalefetin cehalet veya art niyet kokan tavrını, ne yazık ki anayasa değişikliği konusunda da görüyoruz. Gerçeklerle hiç ilgisi olmayan, paketle uzaktan yakından alakası olmayan iftiralar, yorumlar havada uçuşuyor. Neymiş, rejim değişiyormuş, neymiş, TBMM lağvediliyormuş. Aslında bu ifadelere bakınca özellikle CHP'nin oldukça iyi bir hayal gücüne sahip olduğunu fark ediyorum. Keşke bu hayal gücünü hayır demek için değil, hayırlı bir iş yapmak için kullansalar. Türkiye’de rejim değişmiyor, böyle bir şeye zaten millet izin vermez. Türkiye’de sadece ve sadece yönetim modeli değişiyor. Aslında yapılan düzenlemeyi tek kelimeyle özetleyecek olursak, yürütmedeki iki başlılık son buluyor. Bu iki başlılığın geçmişte Türkiye’ye nasıl bedeller ödettiğini biliyoruz. Benzer bedelleri gelecekte de ödemeyelim istiyoruz. Koalisyon dönemlerine artık tamamen bir son verelim istiyoruz."



Yüksek bir oranla kabul edilmesini beklediği referandumda milletin kendilerine gereken desteği fazlasıyla vereceğine inandığını aktaran Özlü, en büyük desteği ise iş dünyasından görecekleri inancı taşıdığını belirterek, "Evet kararı Türkiye'ye büyük güç katacaktır ancak böyle bir kararın en hızlı görünen etkisi ekonomi üzerinde olacaktır." dedi.



Nisan ayından sonra hızlı bir büyüme dönemine girileceğini ifade eden Bakan Özlü, sözlerini, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir istihdam seferberliği başlattı. İstihdam ettiğiniz her bir kişi için prim ve vergi yükünü devlet karşılayacak. Diyelim ki asgari ücretli bir kişiye bin 404 lira maaş veriyorsunuz. Bunun üstüne 773 lira da vergi, prim ve fon maliyetiniz var. İşte bu yıl işe aldığınız kişiler için bu 773 lirayı siz ödemeyeceksiniz." diye tamamladı.



Konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen bölümde Özlü, teşkilat üyelerinin sorularını yanıtlayarak sorunlarını dinledi.