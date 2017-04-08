Bakan Müezzinoğlu'nun acı günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kayınpederi Hasan İsmail, İstanbul'da vefat etti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi için Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen Hasan İsmail (80), sabaha karşı hayatını kaybetti.



İsmail'in cenazesi, Avcılar Tükenmez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Avcılar Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.



Bakan Müezzinoğlu, Bursa'daki programlarını iptal ederek İstanbul'a gitti.