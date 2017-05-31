Bakan Müezzinoğlu'ndan 'istihdam' açıklaması

Bakan Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de kriz öncesi yıl olan 2007'ye kıyasla 2016 yılında istihdamın 6 milyon 466 bin kişi arttığını belirtti.



Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı.



TÜİK verilerine göre, 2005-2016 yılları arasında sektörler bazında istihdam artışlarının tarımda yüzde 5,8, sanayide yüzde 24,9, hizmet sektöründe yüzde 57,5, inşaat sektöründe ise yüzde 81,7 olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, 2014-2016 yılları arasında kadın istihdamının yüzde 6,7, genç istihdamının yüzde 2,8 arttığını söyledi.



Bakan Müezzinoğlu, istihdam paketleri ile kadın ve genç istihdamını teşvik edici düzenlemeler geliştirildiğini dile getirdi.



OECD verilerine göre, Türkiye'de kriz öncesi yıl olan 2007'ye kıyasla 2016'da istihdamın 6 milyon 466 bin kişi arttığını vurgulayan Müezzinoğlu, bu çerçevede Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında, 2007'ye kıyasla 2016 yılında istihdam edilen kişi sayısını en fazla artıran ikinci ülke olduğunu kaydetti.



Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlığının çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ile STK'lar arasında koordinasyon ve iş birliğini sağladığını belirtti.



"24 BİN 284 TEFTİŞ YAPILDI"



2016'da 9 bin 650 programlı, 14 bin 634 program dışı olmak üzere toplam 24 bin 284 teftiş yapıldığını anlatan Müezzinoğlu, denetimlerde çocuk işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, bu durumun çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine bildirildiğini söyledi.



Müezzinoğlu, 2016 kasım ayı itibarıyla, 18 yaş altında çalışan sayısının (çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerden bakmakla yükümlü olanlar hariç), 101 bin 650 kişi olduğunu vurguladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, bazı illerdeki iş başvuruları ve işe yerleştirme sayıları hakkında bilgi verdi.



Niğde'de başvuru sayısının bin 78, işe yerleştirme sayısının 455, işsizlik ödeneği hak eden kişi sayısının 467 olduğunu anlatan Müezzinoğlu, "Aksaray'da başvuru sayısı bin 199, işe yerleştirme sayısı 205, işsizlik ödeneği hak eden sayısı 238. Çankırı başvuru sayısı 724, işe yerleştirme sayısı 642, işsizlik ödeneği hak eden sayısı 144. Van'da başvuru sayısı 2 bin 483, işe yerleştirme sayısı 288, işsizlik ödeneği hak eden sayısı 418." dedi.



"50'DEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERİ SAYISI 17 BİN"



Mehmet Müezzinoğlu, sendikalı işçi bulunan, toplamda 50'den fazla işçi çalıştıran iş yeri sayısının 17 bin 768 olduğunu bildirdi.



"1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında, KOBİ'lerde 1 milyon 141 bin 964 işten çıkarma bildirilmiştir." diyen Müezzinoğlu, tarımda kendi adına ve hesabına sigortalı olarak 717 bin 876 çiftçinin çalıştığını söyledi.



Bakan Müezzinoğlu, 2010-2016 yılları arasında 90 bin 763 iş yerinin teftiş edildiğini, 6 bin 831 iş yerinde işin durdurulmasına karar verildiğini ifade etti.



TÜİK verilerine göre, gençlerde 2017 yılı ocak ayında yüzde 24,5 olan işsizlik oranının, şubat ayında yüzde 23,3'e düştüğünü belirten Müezzinoğlu, genç istihdamının artırılması, işsizliğin azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.



"SENDİKALAŞMA ORANI OCAKTA YÜZDE 12,18"



Türkiye'de 1 milyon 768 bin 762 iş yerinin faaliyet yürüttüğünü aktaran Müezzinoğlu, bunlardan 1 milyon 20 bin 179'unun az tehlikeli, 390 bin 413'ünün tehlikeli, 357 bin 670 iş yerinin ise çok tehlikeli sınıfta yer aldığını söyledi.



İş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin, çalışma hayatının riskleri ve öncelikleri dikkate alınarak programlı ve program dışı olarak yürütüldüğü belirten Müezzinoğlu, 2016'da 788 iş müfettişi ile toplam 24 bin 284 iş yerinde teftişlerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Müezzinoğlu, bu teftişlerden 14 bin 287'sinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapıldığı bilgisini paylaştı.



e-Üyelik hizmetinin, e-devlet kapısı üzerinden yürütülen yeni hizmetler arasına girdiğini hatırlatan Müezzinoğlu, bu sistem ile işçi ve işveren sendikalarına üyelik işlemlerinde noter şartının kaldırıldığını anımsattı.



Müezzinoğlu, 2013 Ocak ayından itibaren yüzde 9,21 olan sendikalaşma oranının, 2017 Ocak ayında yüzde 12,18'e yükseldiğine dikkati çekerek, anayasal bir hak olan sendika özgürlüğünün kanunlarla da güvence altına alındığını kaydetti.



ILO ile birlikte Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi'nin yürütüldüğünü aktaran Müezzinoğlu, proje kapsamında ulusal ve uluslararası çalışma standartları ve uygulamalarıyla sosyal diyalog mekanizmaları eğitimlerinin verileceğini söyledi. Müezzinoğlu, ILO sözleşmeleri ve AB müktesebatı temelinde, çalışma ve araştırmaların yürütüleceğini, örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme yapma ve işçi temsilciliği konularında çalışma grupları oluşturulacağını ifade etti.



ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE



Müezzinoğlu, Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerce istihdam edilen personele yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığının programlı teftişlerinde çocuk ve genç işçilerin öncelikli risk grubu olarak belirlendiğini belirten Müezzinoğlu, ayrıca çocuk işçiliğine ilişkin şikayet veya ihbarların program dışı teftiş kapsamında öncelikli değerlendirildiğini vurguladı.



Müezzinoğlu, gerçekleştirilen tüm teftişlerde İş Kanunu'nun çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı başlıklı 71. maddesi ile Çocuk Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini ihlal eden 95 iş yeri hakkında idari para cezasının uygulandığını belirtti.



Bakanlığın çocuk işçiliğine karşı aktif mücadele verdiğini, bu hususta çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon ve iş birliğini sağladığını aktaran Müezzinoğlu, bu kapsamda Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı'nın hazırlandığını anlattı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ulusal program ile birlikte hukuki düzenlemeler ve mevzuat uygulaması ve güncellemesine yönelik önlemler, mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve yeni kurumsal yapıların oluşturulmasına yönelik önlemler, farkındalık artırıcı önlemler, sosyal tarafların ve toplumun katılımının sağlanmasına yönelik önlemler, eğitim ve iyileştirmeye yönelik önlemler, yoksulluğu giderici önlemler, sosyal koruma ve güvenlik ağının geliştirilmesine yönelik önlemler başlıkları altında çocuk işçiliğiyle mücadele programlarımız şekillendirilmektedir."



Müezzinoğlu, 2017 Mart ayı itibarıyla iktisadi faaliyet kolları sınıflandırmasına göre imalat sanayinde çalışan sigortalı sayısının 3 milyon 632 bin 537 olduğunu belirterek, "Sırasıyla ilk beş faaliyet kolu eğitim, perakende ticaret, motorlu taşıt onarımları hariç bina inşaatı, bina ve çevre düzenleme faaliyetleri ve toptan ticaret faaliyetleridir." diye konuştu.