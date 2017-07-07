Bakan Kılıç'tan Hollanda'ya 15 Temmuz tepkisi

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Hollanda makamları demişler ki 'İstemiyoruz'. Siz istemezseniz de siz görmeseniz de siz anlamasanız da biz darbecilere karşı, FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Hollanda makamları demişler ki 'İstemiyoruz'. Siz istemezseniz de siz görmeseniz de siz anlamasanız da biz darbecilere karşı, FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Teröristlere karşı da sürdüreceğiz. Demokrasi mücadelemizi de sürdüreceğiz. Sizden de demokrasi dersi öğrenecek değiliz." dedi.



Bakan Kılıç, Atakum İnci Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak ödül töreninde yaptığı konuşmada, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere öngörülen ziyaretiyle ilgili Hollanda makamlarının verdiği tepkiye yönelik açıklamalarda bulundu.



Hollanda hükümetine tepki gösteren Kılıç, uluslararası anma törenleri çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde programlar planlandığını belirtti.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda'da programa katılacağına işaret eden Kılıç, "Hollanda makamları demişler ki 'İstemiyoruz'. Siz istemezseniz de siz görmeseniz de siz anlamasanız da biz darbecilere karşı, FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Teröristlere karşı da sürdüreceğiz. Demokrasi mücadelemizi de sürdüreceğiz. Sizden de demokrasi dersi öğrenecek değiliz." ifadelerini kullandı.



Hollanda'nın tavrından ne kadar demokrat olduklarının görüldüğünü vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:



"Ne kadar demokrasi yaşadığınızı, kimlere ne kadar demokrasi yaşattığınızı gördük. Kendinize demokrat ama başkalarına ne olduğunuz ortada. Polis köpeklerini gösteri yapan, gösteri hakkını kullanan vatandaşların üzerine sizler saldınız. Almanya'da bayağı huzursuzluk varmış. G20 zirvesi çerçevesinde bayağı olaylar yaşanıyormuş. Ordu da destek için çağrılmış. Demek ki güvenlik söz konusu olunca bazı tedbirler almak gerekebiliyor. Biz bunları yapıyoruz."