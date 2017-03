Bakan Kılıç'tan Cem Özdemir'e tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Alman Milletvekili Cem Özdemir'e tepki göstererek, "Herkes Cem Özdemir gibi düşünmek zorunda mı? Bugün ne demiş biliyor musunuz? 'Erdoğan'ın bu kadar iyi olduğunu düşünenler Türkiye'ye gitsin'. Almanya'da söylüyor bunu. Ey Cem Özdemir, sana yazıklar olsun." dedi.



Bakan Kılıç, Atakum ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Almanya'nın yönetim sistemini değiştirmediklerini, Türkiye'deki yönetim sistemini halk oylamasına sunduklarını belirten Kılıç, Almanya'yı ilgilendiren hiçbir şey olmadığını söyledi.



Buna rağmen Alman Bild gazetesinin "Atatürk bile 'hayır' derdi" şeklinde manşet attığını anımsatan Kılıç, "Birileri de buradan destek veriyor. Cem Özdemir Almanya'da Alman milletvekili, hala konuşuyor. Türkiye'deki referandum ile ilgili konuşuyor. Cem Bey Almanya'daki işler ile ilgili konuş, Türkiye'yi bırak. Diyor ki, 'Almanya'daki Türkler rahatsız'. Sen rahatsızsın da Almanya'daki Türk falan rahatsız değil. Sen rahatsızsın onun farkındayız. Şu anda Avrupa'da oy verme işlemi başladı, sandıklarda yoğun şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Sonucu çıkınca görüşeceğiz seninle." değerlendirmesinde bulundu.



Almanya'nın bugünkü duruma gelmesinde Türklerin büyük emeği bulunduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti:



"O zaman ona göre konuşacaksınız. O ülkedeki bu insanlara karşı saygılı olun. Entegrasyon başka bir şeydir, sizin söylediğiniz başka bir şeydir. Herkes Cem Özdemir gibi düşünmek zorunda mı? Bugün ne demiş biliyor musunuz? 'Erdoğan'ın bu kadar iyi olduğunu düşünenler Türkiye'ye gitsin'. Almanya'da söylüyor bunu. Ey Cem Özdemir, sana yazıklar olsun. Sen nasıl böyle konuşursun? Ne demokrasiden anlamışsın sen ne insan haklarından anlıyorsun. Sen kimsin de oradaki insanlara 'Bu ülkeyi terk et' diyebiliyorsun. Kimsin sen ya? Almanya'da vergisini ödeyen, çalışan, huzur içinde yaşayanlara fikirlerinden dolayı 'Ülkeyi terk et' mi diyorsun? Alman Meclisinde geçen yıl sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı konuşma kayıtları var. Sen o sözleri söyleyeceksin, bunu söyleme hakkını bulacaksın ama bizim oradaki vatandaşımız veya Alman vatandaşlığını almış Türkler, 'Biz Erdoğan'ın iyi olduğunu düşünüyoruz' diyecekler, sen 'Çık ülkemizden' diyeceksin."



"Bir ülkede yaşayan insanlara fikirlerinden dolayı 'ülkeyi terk et' demek senin haddine değil" diyen Bakan Kılıç, şunları söyledi:



"Ondan sonra diyorsun ki, 'Orada yaşayan Türkler bana tepki gösteriyor ben korkuyorum'. Konuşma o zaman. Söyleyeceğin sözün arkasında duramayacaksan söyleme. Ayrıca korkmana gerek yok. Bizim vatandaşlarımızın şiddetle işi olmaz. Fikrini hürce söyler, senin yüzüne de söyler ama sana bir şey yapmazlar, onlar sana sadece acır. Başka bir şey yapmazlar. Sonra git de onlardan insanlık öğren, misafirperverlik öğren. Nerede sende o yürek. Sen orada ancak ayrımcılık yaparsın."