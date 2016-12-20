Bakan Kılıç ve spor camiası şehitleri andı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler ve Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin başkanları, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenleri andı.

Taksim'de CVK Park Bosphorus Otel'de bir araya gelen Bakan Kılıç ile TFF ve kulüp temsilcileri, yaptıkları toplantının ardından kol kola Şehitler Tepesi'ne gelerek, terör saldırısında şehit düşenler için karanfil bırakıp, dua etti.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Akif Çağatay Kılıç, Süper Lig kulüplerinin başkanları, federasyon ve Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle Şehitler Tepesi'nde olduklarını belirterek, "Burada hain bir terör saldırısında 44 vatan evladını şehit verdik. Bu ülkemizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine karşı yapılan bir ihanet içerisindeki saldırıydı." dedi.



Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından Kayseri'de askerlere karşı başka bir saldırının olduğunu hatırlatan Kılıç, "Dün de ihanet şebekesinin harekete geçmesiyle ülkemizde görevli Rusya Federasyonu Büyükelçisi'ne bir suikast gerçekleştirdiler. Tüm Rus halkına, Rus dostlarımıza baş sağlığı diliyoruz." diye konuştu.



"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ"



Ülkenin birlik ve beraberliğinin bu tip saldırıların ve ihanetlerin bozamayacağının altını çizmek için Şehitler Tepesi'nde olduklarını kaydeden Bakan Kılıç, şunları söyledi:



"Şu anda Süper Lig'deki tüm kulüplerimizin başkanları, temsilcileri, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak Şehitler Tepesi'ndeyiz. Spor camiası olarak, futbol camiası olarak özellikle sporun birleştirici, bir araya getirici gücünün hepimiz farkındayız ve farkında olmalıyız. Buradaki hain saldırı sonrasında farklı renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımız, el ele kol kola, bir arada buraya geldiler. Farklı illerimizde, farklı yerlerde yürüyüşler düzenlediler ve teröre karşı birlik mesajı verdiler. Buradan bütün kulüp başkanları ve yöneticileri olarak tekrar şunu dile getiriyoruz. Sporun birleştiriciliğiyle bir araya gelmek durumundayız."



Hainlere, alçaklara ve teröristlere karşı birlik beraberliği göstermek üzere en üst seviyede bir araya geldiklerini vurgulayan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta içerisinde yapmış olduğu konuşmasında dile getirmiş olduğu bir çağrı var. Milli seferberlik duygusuyla bir araya gelmek ve hainlere karşı, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, milletimizi kast etmeye çalışanlara karşı birliğimizi ortaya koymak. İşte tam da bunu gerçekleştirmek üzere buradayız." ifadelerini kullandı.



"TÜRK BAYRAĞIMIZIN ETRAFINDA KENETLENEREK GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"



Başbakan Binali Yıldırım'ın da saldırıyı yapan teröristleri ve hainleri "alçaklar" olarak nitelediğini hatırlatan Bakan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu alçaklara karşı birliğimizi ve beraberliğimizi en üst seviyede göstermek için buradayız. Hepimizin tek bir amacı var; Türkiye Cumhuriyeti devletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak. Ülkemizi ve milletimizi, bölünmez bütünlüğüyle geleceğe taşımak. Bunun için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Spor camiamıza, futbol camiamıza düşen en büyük sorumluluk da tribünlerde, sahalardaki birlik ve beraberliktir. Bugün ümit ediyorum ki buradaki birlik ve beraberliğimiz milat olarak kabul edilir. Bütün farklı renklere gönül vermiş olan taraftarlarımız; bir arada, hep beraber, huzur içinde takımlarını sahalarda destekleyecekler. Şunu unutmayalım; kulüplerin farklı renkleri tabii ki var. Formaların üzerinde kulüp amblemleri mevcut ve taraftarları o renklere gönül veriyor ama tüm kulüplerimizin formaları üzerinde bir ortak nokta var; ay-yıldızlı Türk bayrağımız. Türk bayrağımız etrafında, bu bayrağın temsil ettiği değerler ve medeniyet etrafında birleşerek, kenetlenerek geleceğe yürüyeceğiz. Yürümek bizim ecdadımıza olan borcumuz, torunlarımıza ve çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz. Bunu başaracak güçte olduğumuza inanıyorum."



Tüm taraftar gruplarından, kulüplerden ve sporculardan bu doğrultuda hareket etmelerini rica eden Akif Çağatay Kılıç, "Spor camiamızı takip eden spor medyası; sizlerin üzerinde de büyük sorumluluk var. Tüm basın camiasında büyük sorumluluk var. Bunun bilincinde ve farkında olarak kenetlenelim. Bir olalım, beraber olalım. Hep beraber, Türkiye olarak geleceği yürüyelim. Bu ülke için, millet, bayrak için şehit olmuş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birliği daim olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA