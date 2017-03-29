Bakan Kılıç, milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ve 65 kiloda ikinci olan Haydar Yavuz'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ve 65 kiloda ikinci olan Haydar Yavuz'u tebrik etti.



Bakan Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı ve 65 kiloda gümüş madalya kazanan Haydar Yavuz'u kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."