Bakan Kaya'nın aracı Hollanda girişinde durduruldu

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının Hollanda girişinde durdurulduğunu ve kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın durdurulduğunu belirterek, kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi.



BAKAN KAYA'NIN AÇIKLAMASINDAN SONRA HOLLANDA POLİSİ YOLU KAPATTI



Başkonsolos Ayyıldız, önünde Türklerin, Hollanda'nın kararını protesto ettiği Başkonsolosluk binasının dışına çıktı. Başkonsolosluğun etrafındaki kaldırımın polis barikatlarıyla çevrildiğini gören Ayyıldız, göstericilerin de yanına gidemeden binaya geri döndü.



Ayyıldız, yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın aracının durdurulduğunu belirterek, "Tam olarak nerede durdurulduğunu bilmiyorum, yanına gitmeme de müsaade etmiyorlar, görüyorsunuz." diye konuştu.



Hollanda kamu televizyonu NOS TV'nin haberinde Bakan Kaya'nın aracının konsolosluk yakınlarında durdurulduğu belirtildi.



Konsolosluk çevresinde polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Konsolosluk önünde bekleyen Türkler, tepkilerini İstiklal Marşı okuyarak gösteriyor.



Öte yandan, Bakan Kaya ile Almanya'dan Hollanda'ya geçen AA ve TRT ekiplerinin bulunduğu aracın ilerlemesine müsaade edilmemiş, yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istenmişti.