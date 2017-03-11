Bakan Kaya'nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu kapattı

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam kentine gideceğine ilişkin haberlerin ardından Türk Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yol trafiğe kapatıldı.



Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önünde güvenlik önlemi alırken, Kaya'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği Rotterdam'a kara yoluyla geçeceğine ilişkin açıklamalarından sonra rezidansın önündeki yolu, çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Araçları alternatif yollara yönlendiren polis, yayaların geçişine de müsaade etmedi.



Çavuşoğlu, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı'nda Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu.



Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği belirtilmişti. AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezi de planlanan etkinliğin tamamen iptal edildiğini açıklamıştı.