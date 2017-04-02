Bakan Kaya'dan otizmli çocuklara müjde

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelliler için Umut Evi uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek "En büyük hedefimiz bakım evlerindeki otizmli çocuklar için rehabilitasyon modeli oluşturmak" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen "Dünya Otizm Farkındalık Günü Otizm ile Yaşamak" programı Kozyatağı Hilton Hotel'de gerçekleşti. Otizmli Rabia Aytek'in mini bir konseriyle başlayan programda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından otizmli bireyler için hazırlanan 2017 Farkındalık Kamu Spotu gösterildi.



Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde burada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kaya, şöyle konuştu:



"Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bizim yürüyüşümüz, sevgi yürüyüşüdür. Bizim yürüyüşümüz, barış ve kardeşlik yürüyüşüdür. Ne diyor Yunus Emre, 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.' Biz engelli kardeşlerimizle birlikte, biz tüm kadınlarımızla, ailelerimizle birlikte gönüller yapmaya, sevgi meş'alesini birlikte yakmaya geldik. Sevgi öyle büyük bir güçtür ki; tüm engelleri ortadan kaldırır, dertleri, sıkıntıları azaltır, her gönle şifa olur. Sevgili kardeşlerim, ben otizmli çocuklarımızın gözlerine baktığımda bu sevgiyi görüyorum. Ailelerimizin gözlerine baktığımda bu sevgiyi görüyorum. Sevgi yaşatmaktır. Sizler otizmli çocuklarımızı işte bu sevgi iklimiyle büyütüyor, yaşatıyorsunuz."



"ENGELLİ MEMUR SAYISINI 6 BİNDEN 49 BİNE ÇIKARDIK"

Kaya, "Engelli memur sayısını 6 binden 49 bine çıkardık. Yaptığımız teşviklerle özel sektörde 45 bin civarında olan engelli işçi sayısını 99 bine yükselttik. Ayrıca aile yanında destek politikaları ile engelli bakımında devrim niteliğinde bir değişikliği gerçekleştirdik. Engelli aylığı ve engelli bakım ücretinde yaptığımız düzenlemelerle, evde yani aile yanında bakımda yeni bir dönemi başlattık. Bugün 483 bin 561 bin vatandaşımıza ayda 960 lira evde bakım desteği veriyoruz. Bugün 623 bin 765 engelli kardeşimize sosyal yardımlar kapsamında maaş ödemesi yapıyoruz. Buna ilaveten yüzde 40'ın üzerinde engelli raporu olan 18 yaşından küçük engelli çocuklarımızın yakınına ödenmek üzere Engelli Yakını Aylığı uygulamasını başlattık. Bugün 93 bin 356 engelli yakınımız bu uygulamadan faydalanmaktadır." diye konuştu.



UMUT EVLERİ İLE ENGELLİLER HAYATA BAĞLANIYOR

Bakan Kaya, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelliler için Umut Evi uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, apartman dairelerinde, aile sıcaklığında, her bir engellinin, özel durumuna göre uzman personelleriyle verdiği hizmetlerden yararlanmasını sağladıklarını vurguladı.



Bugün ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettikleri Umut Evlerinin sayısının 125'e ulaştığını ifade eden Kaya, "Bu yıl 10 Umut Evinin daha açılmasını planladık. Aile yanında bakımı mümkün olmayan otizmli hastalarımızın Umut Evlerinden yararlanmalarını sağlamak için yeni bir uygulama başlattık. Tamamı otizmli bireylerin bakım ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen 'İstanbul Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi' ve merkeze bağlı Umut Evinde pilot uygulamamız başarıyla devam ediyor. Bu uygulamalar neticesinde en büyük hedefimiz, bakım evlerindeki otizmli çocuklarımız için rehabilitasyon modeli oluşturmaktır. Ayrıca otizmli bireylerin gündüzlü bakım ve misafir bakım hizmetlerinden, evde bakım desteğinden yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak, otizmli bireyler ve ailelerine güçlü bir şekilde destek olmak için harekete geçtik. Mevcut hizmetleri gözden geçirmek, eksiklikleri tespit etmek ve hizmet kalitesini artırmak için Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı'nı (2016-2019) hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmanın ardından Bakan Kaya, otizmli çocuklarla renkli parmaklar etkinliğine katıldı. Etkinlikte Kaya ve otizmli çocukların elleri renkli boyayla boyanıp, beyaz kumaşa parmak izleri alındı.



