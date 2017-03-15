Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, BM'de konuştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, BM'deki konuşmasında, "Hollanda, demokrasinin temel değerlerini gözardı etti. İfade, toplanma ve hareket özgürlüğümüz en vahşi, baskıcı ve sert şekilde ihlal edildi." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BM'de yaptığı konuşmada "Hollanda, demokrasinin temel değerlerini gözardı ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kadın bakanına, temsil ettiği ülkenin konsolosluğuna girme izni vermedi. İfade, toplanma ve hareket özgürlüğümüz en vahşi, baskıcı ve sert şekilde ihlal edildi. Bu davranış 2017 yılında hala kadın hakları ve özgürlüğü konusunda Avrupa'nın ortasında bile ciddi sorunlar yaşadığımızı ortaya koyuyor." dedi.

"HOLLANDA, AVRUPA VE BM ANLAŞMALARINI İHLAL ETTİ"



Bakan Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak çok sayıda Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Aracımı kuşatan özel ekibe ateş emri verildi. Beni karşılamak için toplanan vatandaşlarımız polis köpekleri ve atlarla insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Ülkem ve tüm kadınlar adına bu ırkçı ve yabancı düşmanı davranışı kınıyorum. Dünya bu korkunç ihlale karşı sessiz kalmamalı. " ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ADALET DİVANI'NIN BAŞÖRTÜSÜ KARARINI KINIYORUZ"



Kaya, "Avrupa Adalet Divanı'nın işverenlere, çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulama izni verme kararını kınıyoruz. Bu karar, aşırılıkçıların elini güçlendirmektedir." şeklinde konuştu.