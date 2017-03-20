Türkiye'nin büyümesinden korkuyorlar

"Biz, milletimizin hakkettiği duruşu orada gösterdik. Gücümüzü de oradaki dik duruşumuzu da yine vatandaşlarımızdan, milletten aldık"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'nın tavrına ilişkin, "Biz, milletimizin hakkettiği duruşu orada gösterdik. Gücümüzü de oradaki dik duruşumuzu da yine vatandaşlarımızdan, milletten aldık." dedi.



Bakan Kaya, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Genç Kürsü" programına katıldı.



Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Türkiyemizin bu gelişimi, ekonomimizin istikrarlı büyümesi, siyasette güçlü bir yönetim sistemi kurma çabalarımız, elbette birilerini fazlasıyla rahatsız ediyor. Bunu 15 Temmuz'da yaşadık." dedi.



Avrupa'nın, 15 Temmuz gecesi demokrasiden ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kaya, "15 Temmuz, Türkiye düşmanlarının maskesini düşürmüştür. 15 Temmuz, yeni Türkiye için bir milat olmuştur. Bunun en son örneğini, 1 hafta önce Hollanda'da yaşadık." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştuktan sonra Hollanda'ya gitmeye karar verdiklerini anlatan Kaya, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Benim konvoyumdan hanım kardeşlerimin içinde olduğu bir aracı durduruyorlar. Ellerinde benim fotoğraflarımla hanımlara bakıyorlar. Beni arıyorlar. Özel timlerle, çevik kuvvetle, birçok kameranın eşliğinde bu hanımları beni bulmak için durdurup hemen sınır dışı ediyorlar. Ama biz büyükelçiliğimizin aracıyla konsolosluğumuza yol aldık. Tam 30 metre kala bizi durdurdular. Kesinlikle konsolosluğa giremeyeceğimizi söylediler. Diplomatik pasaportumuz ve dokunulmazlığımız var. Pasaportumuza el koydular. Sanki biz kandırmışız gibi bir haber yapıyorlar. Özel bir mantıkla önden bir ekibi yollamışız gibi. Halbuki değil, biz beraber gidiyorduk. Onlar biraz daha önden gitmişti. Sanki ben adi bir suçlu, teröristmişin gibi polisler etrafımızı sardı. Araçla girişimize izin vermeyince yürüyerek gitmek istedim."



Kaya, Hollanda polisinin sınır dışına çıkarma girişimlerine 7 saate yakın direndiğini söyleyerek, "Biz milletimizin hakkettiği duruşu orada gösterdik. Gücümüzü de oradaki dik duruşumuzu da yine vatandaşlarımızdan, milletten aldık." dedi.



Bakan Kaya, gençlerin milletvekili seçilmesine değinerek, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, yüce Meclisimizin çatısı altında milletvekilliği görevi ifa etmek en az askerlik kadar kutsal bir vazifedir. 'Askerlik yapmadan nasıl gelecek gençler' diye hissediyorlar. Ama askerlik yapmadan da gençlerimiz milletvekili olabilir. Milletvekilliği yapmak da en az askerlik yapmak kadar kutsal bir vazifedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 65 yaşının üzerinde 67 milletvekili var. 65 yaşının üzerindeki kişiler milleti temsil edebiliyor da 7,5 milyon genç seçmenimiz var. Niçin 7,5 milyon seçmenimiz Mecliste milleti temsil etmesin?"



Konuşmanın ardından AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Taha Ayhan, Bakan Kaya'ya tablo hediye etti.